На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал о графике Путина после поездок в Китай и Владивосток

Песков: график Путина не предполагает отдыха после долгой поездки
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

График президента России Владимира Путина не предполагает отдыха после продолжительной командировки, предстоящая неделя предстоит насыщенная. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, для президента уже подготовлена рабочая программа, расписанная на неделю. В частности, запланировано его участие в саммите БРИКС, который пройдет в режиме онлайн 8 сентября.

Ожидаются также другие внутренние мероприятия и встречи, добавил представитель Кремля.

Путин с 31 августа отправился в Китай с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 3 сентября он побывал на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

5 сентября Путин традиционно выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума, где сформулировал ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами