Песков рассказал о графике Путина после поездок в Китай и Владивосток

График президента России Владимира Путина не предполагает отдыха после продолжительной командировки, предстоящая неделя предстоит насыщенная. Об этом заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, для президента уже подготовлена рабочая программа, расписанная на неделю. В частности, запланировано его участие в саммите БРИКС, который пройдет в режиме онлайн 8 сентября.

Ожидаются также другие внутренние мероприятия и встречи, добавил представитель Кремля.

Путин с 31 августа отправился в Китай с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 3 сентября он побывал на военном параде в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

5 сентября Путин традиционно выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума, где сформулировал ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами.

