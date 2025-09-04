На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прибыл на Восточный экономический форум

Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на катере «Ураган» приплыл на остров Русский, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава государства начал рабочий день 4 сентября в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Там он посетил филиал Национального центра «Россия», который расположен во Владивостоке.

4 сентября российский лидер проведет отдельные беседы с почетными гостями ВЭФ. На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ-2025 и ответит на вопросы.

Кроме того, в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока. В частности, он даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО. Российский лидер проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.

ВЭФ-2025
