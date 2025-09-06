На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ РФ и КНР могут усилить сотрудничество

Совбез РФ: СМИ России и Китая могут усилить сотрудничество после встреч в Пекине
true
true
true
close
Alexander Kazakov/Reuters

СМИ России и Китая могут интенсифицировать сотрудничество после переговоров в Пекине. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора медиакомпании «Россия сегодня» и член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

Применительно к деятельности СМИ России и Китая, ожидается интенсификация сотрудничества, в том числе на основе договоренностей, достигнутых в Пекине между различными средствами массовой информации двух стран», — заявил Яковенко.

Одним из факторов развития сотрудничества в медиасфере станут договоренности между администрацией Шанхайской организации сотрудничества и Фондом «Росконгресс».

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

По итогам встреч в Пекине президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай запустили совместное производство. Также стало известно, что Китай на год отменил въездные визы для россиян.

Ранее Путин оценил результаты своей поездки в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами