СМИ РФ и КНР могут усилить сотрудничество

Совбез РФ: СМИ России и Китая могут усилить сотрудничество после встреч в Пекине

СМИ России и Китая могут интенсифицировать сотрудничество после переговоров в Пекине. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора медиакомпании «Россия сегодня» и член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

Применительно к деятельности СМИ России и Китая, ожидается интенсификация сотрудничества, в том числе на основе договоренностей, достигнутых в Пекине между различными средствами массовой информации двух стран», — заявил Яковенко.

Одним из факторов развития сотрудничества в медиасфере станут договоренности между администрацией Шанхайской организации сотрудничества и Фондом «Росконгресс».

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

По итогам встреч в Пекине президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай запустили совместное производство. Также стало известно, что Китай на год отменил въездные визы для россиян.

Ранее Путин оценил результаты своей поездки в Китай.