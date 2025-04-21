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Эксперт рассказал, что изменится для россиян, когда вернутся западные бренды

«Опора России»: хамон подешевеет на 30-40% после возврата западных брендов в РФ
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Depositphotos

Люксовые товары останутся дорогими после возвращения западных брендов в Россию. Некоторые позиции — вроде хамона или сыра — могут подешеветь на 30–40 %, но они и сейчас доступны через параллельный импорт, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Цены резко не изменятся. Рынок повседневных товаров регулируется не брендами, а доходами населения. Условный средний класс с зарплатой 72–75 тыс. рублей тратит половину на жилье. Возможностей тратить больше на продукты или одежду почти нет. Китай уже задает нижнюю ценовую планку — и даже при возвращении европейских брендов стоимость товаров почти не снизится. Товары люкс-сегмента останутся дорогими. Привычки обеспеченных людей не изменились: брендовая сумка, смартфон, автомобиль — все это сохранилось. Для них возвращение брендов — просто снижение барьеров. Средний класс, привыкший к Zara, Bershka или Coca-Cola, получит шанс вернуться к привычному потреблению. Российские бренды заняли эти ниши, но подорожали или стали восприниматься как «псевдопремиум». Приход сильных международных игроков приведет к оттоку клиентов назад к знакомым брендам», — отметил Пищальников.

Он считает, что конкуренция усилится. Эксперт пояснил, что китайские товары продолжат расширяться, западные — вернут часть рынка, а российские бренды окажутся между двух огней. Пищальников уточнил, что особенно тяжело будет неэффективным компаниям, которые не смогли предложить конкурентное качество, и часть из них уйдет с рынка.

Чтобы остаться, российским компаниям придется менять не цену, а подход — устранять потери, стандартизировать процессы, вовлекать сотрудников, допустил вице-президент. По его мнению, без этого конкурировать не получится.

«Некоторые бренды могут начать возвращение уже в этом году, чему способствуют как экономические, так и политические факторы. В частности, пошлины, вводимые США, могут стимулировать компании активнее осваивать альтернативные рынки, включая Россию. Американский бизнес традиционно действует прагматично: «Ничего личного — только бизнес». На фоне ослабления позиций европейских и китайских конкурентов интерес США к российскому рынку, вероятно, будет расти. В 2026 году и далее можно ожидать более системного и напористого возвращения западных игроков», — заключил Пищальников.

Ранее в «Опоре России» cпрогнозировали сроки возвращения IKEA в Россию.

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