В Германии заявили, что не готовы к размещению своих войск на Украине

Политик Зедер: бундесвер не готов к размещению войск НАТО на Украине
Mindaugas Kulbis/AP

Немецкая вооруженные силы не готовы к отправке подразделений на Украину. Об этом заявил председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью газете Rheinische Post.

«Мне трудно представить, чтобы там разместились войска НАТО. Россия никогда бы этого не допустила. Это стало бы предвестником вступления Украины в НАТО. К тому же, бундесвер к этому не готов», — подчеркнул он.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что РФ будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Зеленский рассказал о главной гарантии безопасности Украине.

