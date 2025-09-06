В Кремле высказались об иностранных компаниях, ушедших из России

Ушедшие из России западные компании пока не возвращаются, но освободившимися нишами интересуются компании из других стран. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается. Поэтому все эти дискуссии — они пока на пустом месте. Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Поэтому, разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний», — сказал он.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будут рассматривать возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно – не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам. Мишустин отметил, что все решения по возвращению западного бизнеса в Россию будут приниматься индивидуально специальной комиссией.

Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные компании, ранее покинувшие российский рынок, планируют возобновить деятельность в стране. Однако, по словам главы государства, интересы отечественного бизнеса будут приоритетными.

