На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России ответили на отказ Зеленского ехать в Москву

Посол Мирошник: Зеленский не едет в Москву, потому что ЕС платит за конфликт
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский не поедет в Москву, поскольку Европу ему платит «за войну». Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Почему для Зеленского это «на приемлемо»?! Может потому что для него сам вариант мирного урегулирования неприемлем? Европейцы ему платят не за мир, а за продолжение войны», — подчеркнул он.

Зеленский просил встречу с Путиным, напомнил Мирошник, однако сам же и отказывается, несмотря на гарантии его личной безопасности со стороны России.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами