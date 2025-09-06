На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Украина примет доктрину о «стратегической нейтрализации» России

WP: Украина хочет принять доктрину о стратегической нейтрализации России
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина намерена принять новую доктрину о «стратегической нейтрализации» России. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Украина без лишнего шума принимает новую доктрину, которую бывший министр обороны Андрей Загороднюк назвал «стратегической нейтрализацией» », — говорится в сообщении издания.

Концепция, как отмечается в материале WP, заключается в том, чтобы «парализовать российские силы на земле и в воздухе, как это сделала Украина в Черном море».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что сильная армия Украины должна остаться таковой и через десять лет.

Такое положение ВСУ, считает Зеленский, должно сохраниться «как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом».

3 сентября президент России Владимир Путин подчеркивал, что все группировки Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции наступают на всех направлениях.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

