На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о сильной армии Украины через 10 лет

Зеленский: сильная украинская армия должна сохраниться и через 10 лет
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Сильная армия Украины должна остаться таковой и через десять лет. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сильная украинская армия является и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет», — написал он.

Такое положение ВСУ, считает Зеленский, должно сохраниться «как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом».

Зеленский 4 сентября говорил о том, что главной гарантией безопасности Украины является ее «сильная армия».

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами