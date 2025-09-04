Зеленский заявил о сильной армии Украины через 10 лет

Зеленский: сильная украинская армия должна сохраниться и через 10 лет

Сильная армия Украины должна остаться таковой и через десять лет. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Сильная украинская армия является и будет центральным элементом гарантий безопасности. Соответственно, это возможности нашей армии: финансирование, оружие, производство оружия. Все это обеспечиваем, и это должно быть через год, через пять лет, через десять лет», — написал он.

Такое положение ВСУ, считает Зеленский, должно сохраниться «как в условиях войны сейчас, так и для обеспечения безопасности потом».

Зеленский 4 сентября говорил о том, что главной гарантией безопасности Украины является ее «сильная армия».

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.