Welt: Европа должна прислушаться к позиции РФ по вопросу военных НАТО на Украине

Отправка военных НАТО на Украину после заявления президента России Владимира Путина о том, что иностранные войска станут законной целью для ВС РФ, станет «билетом на тот свет». Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение (к войскам НАТО на Украине – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Позиция России всегда была принципиальной по вопросу присутствия иностранных контингентов на Украине, напомнил немецкий журналист.

Ваннер считает, что отправка военных НАТО на Украину после заявления Москвы станет «билетом на тот свет».

5 сентября Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявлял, что РФ будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

