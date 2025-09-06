На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали желаемое место встречи с законодателями из РФ

Офис Луны: законодатели США хотят встретиться с коллегами из РФ в Вашингтоне
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Американские законодатели хотели бы встретиться с коллегами из России в Вашингтоне. Об этом РИА Новости рассказали в офисе члена палаты представителей от Республиканской партии Анны Паулины Луны.

«Мы также с нетерпением ждем возможности принять их в Вашингтоне, округ Колумбия. США могут стать для России гораздо более надежным торговым партнером и союзником, чем Китай, и мы стремимся создать этот прецедент», — говорится в заявлении.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ВЭФ отметил, что до восстановления культурных и спортивных связей между Россией и США дело пока не дошло. По его словам, во времена предыдущей американской администрации отношениям между сторонами был нанесен «слишком серьезный урон» и для выхода из этого оцепенения необходимо время.

В августе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».

Отношения России и США
