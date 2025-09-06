Зеленскому рассказали, что с ним будет, если он не поедет в Москву

Экс-советник Соскин: Зеленский попадет в изоляцию, если не приедет в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский станет главным препятствием к миру на Украине, если не поедем в Москву на переговоры по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие (к урегулированию конфликта – «Газета.Ru») – это Зеленский», — подчеркнул он, отметив, что именно украинский лидер не желает встречи с президентом России.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский в интервью телеканалу ABC заявил, что не поедет в Москву.

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.