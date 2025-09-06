В Кремле назвали меморандум по «Силе Сибири — 2» коммерческой сделкой

Песков: «Сила Сибири — 2» является коммерческой, а не политической сделкой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что соглашение по проекту «Сила Сибири - 2» является коммерческой сделкой, а не политической.

«Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая», — отметил Песков, добавив, что коммерческая сделка может быть только взаимовыгодной.

2 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Позже министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал, что работы по увеличению мощности газопровода «Сила Сибири --2», по которому идут поставки российского газа в Китай, с 38 до 44 млрд кубометров уже начались.

Ранее в США заявили о возможности подрыва в будущем «Силы Сибири— 2».