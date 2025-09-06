Путин поручил оперативно завершить разработку двигателя ПД-26

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения поручил оперативно завершить разработку турбореактивного двигателя ПД-26. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, двигатель необходимо как можно скорее начать выпускать серийно.

«Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. И у него принципиально новые возможности по мощности тяги. При этом он эффективный и экономичный», — отметил Путин.

Также президент попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8. В частности, Путина заинтересовал вопрос, куда еще можно ставить ПД-8, кроме самолетов Sukhoi Superjet и других летательных аппаратов.

5 сентября Путин в маках визита в Самару на площадке опытно-конструкторского бюро в ПАО «ОДК-Кузнецов» провел совещание по вопросам двигателестроения.

В ходе совещания президент заявил, что Россия всегда была одним из мировых лидеров развития космонавтики. По его словам, сейчас важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей.

Ранее Путин заявил о лидерстве России по разработке авиационных и ракетных двигателей.