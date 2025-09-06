Путин провел совещание по вопросам развития двигателестроения

Кремль: Путин в Самаре провел совещание по вопросам развития двигателестроения

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Самару провел совещание по вопросам развития двигателестроения. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Владимир Путин на площадке опытно-конструкторского бюро в ПАО «ОДК-Кузнецов» провел совещание по вопросам развития двигателестроения. Перед началом совещания президент осмотрел выставку образцов двигателей, выпускаемых предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении.

В ходе совещания президент заявил, что Россия всегда была одним из мировых лидеров развития космонавтики. По его словам, сейчас важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей.

Также глава государства отметил, что Россия смогла разработать собственные инновационные турбины на фоне западных санкций. Путин уточнил, что отечественные узлы используются в том числе в газотранспортной инфраструктуре.

Ранее Путин заявил о лидерстве России по разработке авиационных и ракетных двигателей.