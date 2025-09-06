На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел совещание по вопросам развития двигателестроения

Кремль: Путин в Самаре провел совещание по вопросам развития двигателестроения
true
true
true
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Самару провел совещание по вопросам развития двигателестроения. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Владимир Путин на площадке опытно-конструкторского бюро в ПАО «ОДК-Кузнецов» провел совещание по вопросам развития двигателестроения. Перед началом совещания президент осмотрел выставку образцов двигателей, выпускаемых предприятиями «Объединенной двигателестроительной корпорации», — говорится в сообщении.

В ходе совещания президент заявил, что Россия всегда была одним из мировых лидеров развития космонавтики. По его словам, сейчас важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей.

Также глава государства отметил, что Россия смогла разработать собственные инновационные турбины на фоне западных санкций. Путин уточнил, что отечественные узлы используются в том числе в газотранспортной инфраструктуре.

Ранее Путин заявил о лидерстве России по разработке авиационных и ракетных двигателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами