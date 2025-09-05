Песков: РФ не разворачивается на Восток, а развивает стратегическое партнерство

Россия не совершает «поворот на Восток», а последовательно развивает стратегическое партнерство с Китаем и другими странами глобального Юга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Никуда Россия разворачиваться не собирается. Это было бы ошибкой. Мы развиваем привилегированное стратегическое партнерство с Китаем и со всеми другими государствами региона и странами глобального Юга, которые заинтересованы в дружбе с Россией», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Россия исторически является восточной страной и продолжает укреплять традиционные связи с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке.

5 сентября президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что страна развернулась в сторону глобального Юга и Востока в 2000-х годах.

Ранее на Западе придумали название дружбе России, КНДР, Китая и Ирана.