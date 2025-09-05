Эксперт назвал два варианта, при которых Зеленский приедет в Москву

Политолог Скачко: Зеленский приедет в Москву как преступник либо как президент

Украинский лидер Владимир Зеленский приедет в Москву либо в качестве арестованного по делу о преступлениях против человечности, либо как легитимный и уполномоченный подписывать государственные документы президент Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал политолог Владимир Скачко.

«Но во втором случае должно быть отменено военное положение на Украине и проведены честные демократические выборы», — подчеркнул эксперт.

При этом он считает, что наиболее вероятен первый вариант, а второй — практически равен нулю.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

До этого Зеленский говорил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.