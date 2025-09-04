Медведев назвал правонарушением передачу доходов от активов России Киеву

Великобритания совершила правонарушение, передав Украине $1,3 млрд доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней <...> Украине», — написал он.

Поскольку вернуть средства через суд не удастся, России остается только «вернуть захваченное в натуральной форме».

До этого газета Politico сообщила, что Европейский союз обсуждает планы по переводу замороженных на Западе российских активов в «более рискованные инвестиции» для получения от них большей выгоды, чтобы направить полученные средства на Украину.

В Европе на данный момент заморожены более €200 млрд российских активов, большая часть которых находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сами средства пока не конфисковали, однако Брюссель передает Киеву прибыль от активов.

Ранее в Европе усомнились в конфискации активов России.