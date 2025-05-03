Посла РФ вызвали в МИД Узбекистана из-за нарушений прав мигрантов

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов совершил визит в МИД Узбекистана, во время которого встретился с заместителем внешнеполитического ведомства республики Бобуром Усмановым. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По ее информации, в рамках переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между двумя странами. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также согласовали график предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях в формате двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Стороны также заявили о высоком уровне сотрудничества двух государств по консульско-правовым вопросам — ежегодно проводятся консульские консультации. Кроме того, они отметили, что налажено взаимодействие в сфере миграции. Речь идет о встречах, которые проводит двусторонняя рабочая группа по вопросам упорядочения организованного набора граждан Узбекистана для работы в РФ.

Также участники встречи обратили внимание на оперативное решение вопросов, касающихся предвыездной языковой и профессиональной подготовки граждан, переноса части разрешительных процедур в Узбекистан и мер по обеспечению соблюдения законодательства.

«В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Российской Федерации», — сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что подобные действия нарушают права и свободы работающих в РФ узбеков, «которые должны обеспечиваться законами страны пребывания». Посла призвали «довести обеспокоенность» Узбекистана «до соответствующих компетентных органов» России.

23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан заявил, что руководство республики готово принять меры, чтобы минимизировать риски преступности и терроризма среди мигрантов.

Ранее стало известно, сколько рабочих мигрантов могут покинуть РФ в 2025 году.