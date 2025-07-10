США не запрашивали агреман новому послу в России

Рябков: США не запрашивали агреман новому послу страны в России

Ясности по кандидатуре посла США в России по-прежнему нет, Вашингтон не запрашивал агреман новому главе американской дипмиссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Они не запрашивали агреман, по-прежнему ясности нет», — сказал дипломат.

6 марта президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ в США Александра Дарчиева. Указом он также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

12 июня Дарчиев вручил президенту Дональду Трампу верительные грамоты.

С 2017 года послом России в США был Анатолий Антонов. Летом прошлого года он заявил об окончании своей миссии, после чего вернулся в Россию. Президент официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее в МИД РФ высказались о «санкционных потугах» США в отношении России.