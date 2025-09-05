Путин уволил российского посла в Турции

Кремль: Путин освободил от должности посла РФ в Турции Ерхова

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в Турции Алексея Ерхова. Соответствующий Указ размещен на Официальном портале правовой информации.

«Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей Чрезвычайного Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в документе.

Ерхов занимал должность посла в Турции с июня 2017 года.

Позднее стало известно, что Путин своим Указом назначил Алексея Ерхова послом РФ в Узбекистан.

Накануне турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз на саммите «коалиции желающих» по Украине заявил о готовности Анкары возглавить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По его словам, Турция будет продолжать активно участвовать в дипломатическом процессе, используя все доступные средства, пока не будет достигнуто справедливое и долгосрочное урегулирование.

Ранее стало известно, что США не запрашивали агреман новому послу в России.