Путин назначил нового посла в Узбекистане

Президент России Владимир Путин назначил Олега Мальгинова послом в Узбекистане. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Узбекистан», — говорится в документе.

С поста был освобожден Владимир Тюрденев. До этого Мальгинов работал на должности главы департамента по работе с соотечественниками за рубежом.