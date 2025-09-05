Путин заявил о договоренностях с Китаем в области авиации

Путин заявил, что у России и Китая есть договоренность в области авиации

У России есть договоренность с Китаем в области авиации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), РИА Новости.

«У нас договоренность с тем же самым Китаем в области авиации», — сказал он.

Во время своего выступления на пленарном заседании Путин также допустил объединение платежных инструментов Российской Федерации и Китая для упрощения поездок туристов.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении властями Китая с 15 сентября безвизового режима для россиян. Согласно его заявлению, пилотный проект, разрешающий въезд в страну без виз обладателям обычных загранпаспортов, будет действовать до 14 сентября следующего года.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Юбилейная, десятая по счету встреча объединила лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, представителей бизнеса и международных организаций. Центральная тема форума — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания»; в рамках дискуссий рассматриваются вопросы привлечения капитала, модернизации инфраструктуры, расширения экономических связей России с азиатскими партнерами и повышения роли региона в мировой экономике.

