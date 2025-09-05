На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о «слезах» Януковича из-за последствий возможного вступления Украины в ЕС

Путин: Янукович прослезился, осознав последствия евроинтеграции Украины
true
true
true
close
Михаил Маркив/РИА Новости

Бывший президент Украины Виктор Янукович «посчитал и прослезился», когда осознал экономические последствия от вступления страны в Евросоюз — открытие таможенных границ для конкурентоспособной европейской продукции лишало украинскую промышленность шансов на выживание и разрывало торговые связи с Россией.. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РИА Новости.

По его словам, евроинтеграция Украины была связана с экономическими проблемами для Киева, поскольку страна входила в зону свободной торговли с Россией.

«И Украина должна была положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении денежном и в кооперационном и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции уничтожало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией», — сказал Путин.

Президент РФ традиционно выступает на пленарных заседаниях ВЭФ, где формулирует ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами. В 2025 году акцент его речи сделан на развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, стимулировании инвестиций, углублении партнерства с Китаем, Индией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а также на укреплении позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Ранее Путин объяснил, за счет чего нельзя обеспечить безопасность Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами