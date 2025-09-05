Путин рассказал о «слезах» Януковича из-за последствий возможного вступления Украины в ЕС

Бывший президент Украины Виктор Янукович «посчитал и прослезился», когда осознал экономические последствия от вступления страны в Евросоюз — открытие таможенных границ для конкурентоспособной европейской продукции лишало украинскую промышленность шансов на выживание и разрывало торговые связи с Россией.. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РИА Новости.

По его словам, евроинтеграция Украины была связана с экономическими проблемами для Киева, поскольку страна входила в зону свободной торговли с Россией.

«И Украина должна была положить на чашу весов, что она теряла в контактах с нами, прямо в прямом выражении денежном и в кооперационном и что она приобретала там. Над этим и задумался президент Янукович. Он посчитал и прослезился, потому что открытие рынков для высококонкурентоспособной европейской продукции уничтожало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией», — сказал Путин.

Президент РФ традиционно выступает на пленарных заседаниях ВЭФ, где формулирует ключевые направления государственной политики на Дальнем Востоке и в отношениях с азиатскими странами. В 2025 году акцент его речи сделан на развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, стимулировании инвестиций, углублении партнерства с Китаем, Индией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, а также на укреплении позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Восточный экономический форум-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

