Контуры многополярного мира уже сложились. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«По поводу того сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились. Но при этом я не стал бы говорить о каких-то доминантах в этом многополярном мире, ведь мы когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны», — сказал глава государства.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла».

В марте премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что мир движется к многополярности благодаря усилиям России. Однако, по его словам, западные страны начали противодействовать, в связи с чем начался конфликт на Украине.

Ранее Дугин заявил, что Трамп сам способствует формированию многополярного мира.