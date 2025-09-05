На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фонд «Общественное мнение» определил уровень доверия россиян Путину

ФОМ: 80% россиян заявили о доверии Путину
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), пишет ТАСС.

«О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян», — говорится в сообщении соцслужбы.

82% респондентов ответили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Также 55% опрошенных положительно оценили работу правительства России. 59% выразили мнение, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 43%. В свою очередь 8% поддержали КПРФ, 10% — ЛДПР, 2% высказались за »Справедливую Россию — За правду», еще 4% поддержали «Новых людей».

До этого Аналитический центр ВЦИОМ узнал мнение россиян о саммите президентов РФ и США на Аляске. Согласно результатам опроса, абсолютное большинство россиян (94%) знают о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, 68% респондентов положительно оценивают итоги этих переговоров, 6% — отрицательно, еще 20% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Больше половины россиян (53%) пришли к выводу, что переговоры на Аляске приблизили завершение украинского кризиса. Однако 28% считают, что саммит не оказал никакого влияния на конфликт.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами