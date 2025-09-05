Путин оценил рост зарплат рабочих профессий

Путин: чем больше люди получают заработную плату, тем лучше

Чем больше представители рабочих профессий получают заработную плату, тем лучше. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мне кажется, что чем больше люди получают, тем лучше», — сказал он.

Глава российского государства назвал высокие зарплаты представителей рабочих профессий позитивным фактором.

Также Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат. Он отметил, что это «не простые слова, не популизм».

До этого стало известно, что в России число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год.

В число таких регионов вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми. Рост заработных плат там объясняется как повышением минимального размера оплаты труда, так и дефицитом кадров, усилившим конкуренцию за работников и вынудившим работодателей предлагать более высокие оклады. Дополнительным фактором стало денежное довольствие контрактников, участвующих в специальной военной операции на Украине, которое составляет не менее 200 тысяч рублей.

Ранее разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей.