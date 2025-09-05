В конгрессе США дали совет Зеленскому после приглашения Путина приехать в Москву

Конгрессмен Смит посоветовал Зеленскому не ехать в Москву по приглашению Путина

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит ехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил американский законодатель, член палаты представителей США Адам Смит, передает газета The Hill.

«Я дам президенту Зеленскому бесплатный совет: не вздумайте ехать в Москву», — подчеркнул он.

По словам американского законодателя, Путину «придется» провести встречу с Зеленским «где-нибудь на нейтральной территории».

4 сентября Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести встречу лидеров в Москве якобы говорит о нежелании РФ проводить такую встречу.

В тот же день корреспондент Bloomberg Оливер Крук сообщал, что Зеленский может приехать в Москву под давлением президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Ранее стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России.