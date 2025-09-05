Путин заявил, что готов к контактам с Украиной, но не видит смысла

Путин сообщил, что готов к контактам с Украиной, но не видит смысла

Президент России Владимир Путин заявил, что готов к контактам с украинской стороной, однако не видит смысла. Об этом он сообщил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не исключает никаких возможностей для урегулирования украинского конфликта.

По его словам, Путин открыт в том числе и для трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры должны организовываться с тем, чтобы зафиксировать результат.

Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует. Тем временем президент России пригласил своего украинского коллегу в Москву, в МИД Украины назвали такое предложение «неприемлемым». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский ответил на приглашение Путина провести встречу в Москве.