В России оценили последствия отмены виз для россиян в Китае

Турэксперт Мифтахов: отмена виз в Китае увеличит турпоток россиян
Shutterstock

Отмена визового режима для россиян в Китае приведет к «достаточно интенсивному увеличению» потока пассажиров между странами и может стать причиной появления новых прямых авиарейсов. Об этом «БИЗНЕС Online» заявил президент ассоциации турагентств Республики Татарстан Рамиль Мифтахов.

По его словам, любые снятия ограничений на посещение других государств является положительным моментом. В данном случае поток российских туристов вырастет, поскольку у них есть интерес к Китаю, его истории, культуре, бизнесу, шопингу, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что основная задача заключается в том, чтобы китайская сторона справилась с планируемым пассажиропотоком.

«Сейчас существенно увеличивается пассажиропоток, а хороших гидов не так много стало. И поэтому на туристическом рынке сейчас есть такой вопрос. Я думаю, что китайцы, конечно, быстро подготовятся, но насколько качественно — это уже второй вопрос», — сказал Мифтахов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь до этого заявил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма в Китае популярны среди россиян.

