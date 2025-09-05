На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили, что Зеленский отверг предложение Путина приехать в Москву

Песков: Зеленский отверг предложение Путина приехать в Москву
РИА Новости/Reuters

Москва увидела, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в РФ на переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

4 сентября Зеленский заявил, что предложение российской стороны провести встречу лидеров в Москве якобы говорит о нежелании РФ проводить такую встречу.

В тот же день корреспондент Bloomberg Оливер Крук сообщал, что Зеленский может приехать в Москву под давлением президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Ранее стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России.

Переговоры о мире на Украине
