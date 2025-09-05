На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

Биолог Китаев: следы Ким Чен Ына могли использовать для создания вируса
Российский биолог Константин Китаев объяснил, зачем помощники лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тщательно протерли кресло и стол, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает aif.ru.

По словам биолога, действия помощников главы КНДР позволяют эффективно удалить биологические следы.

Китаев отметил, что в процессе присутствия человека в помещении остаются частицы кожи, волосы и слюна, которые содержат ДНК. Их могли обнаружить даже спустя какое-то время.

По мнению эксперта, на основе биологического материала можно создать вирусы, которые выборочно поражают людей с определенными генами.

3 сентября журналист кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал ролик, на котором видно, как сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, «тщательно уничтожили все следы его пребывания» после встречи Ким Чен Ына с Путиным.

Позднее кореевед Андрей Ланьков заявил, что следы северокорейского лидера были тщательно уничтожены, чтобы иностранные спецслужбы не узнали о проблемах со здоровьем главы КНДР.

Ранее эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай.

