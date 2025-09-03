На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кореевед Ланьков объяснил, почему «зачистили» следы Ким Чен Ына после переговоров в Пекине

Кореевед Ланьков: руководство КНДР не хочет, чтобы спецслужбы узнали о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Korean Central News Agency/AP

Охрана лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «тщательно уничтожили все следы его пребывания» в Пекине, чтобы иностранные спецслужбы не узнали о проблемах со здоровьем главы КНДР. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» сделал кореевед Андрей Ланьков.

«Я о такой практике не слышал. Но если мы будем считать это сообщение правдивым, то определенное гипотетическое объяснение тут можно предложить. Я бы предполагал, что северокорейское руководство не хочет, чтобы иностранные спецслужбы, включая, кстати, и российские, и китайские (северокорейцы с осторожностью относятся вообще ко всем иностранцам) получили бы возможность собрать какую-то информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Есть косвенные признаки, которые указывают на то, что в последние несколько лет у северокорейского руководителя появились какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Если это так, то руководство КНДР (и далеко не только сам Ким Чен Ын, а именно все руководство страны) имеет самые веские основания скрывать если не наличие этих проблем, то хотя бы их характер. Однако, повторяю, это всего лишь предположение», — сказал Ланьков.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, как после переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекине сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер.

Ранее эксперт прокомментировал участие дочери Ким Чен Ына в визите в Китай.

