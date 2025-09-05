В Госдуме объяснили значение приглашения Зеленского в Москву

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву является тестом на мир. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Парламентарий считает, что Зеленскому должно быть безразлично место проведения встречи, если он стремится к урегулированию конфликта.

«Если же ему нужен пиар и очередной скандал для повышения рейтинга, то, конечно, он будет искать страны, в которых ему позволят вести себя таким образом», — заявил Белик.

Депутат добавил, что процесс урегулирования конфликта сейчас зависит от политической смелости Зеленского.

Накануне президент Украины заявил, что предложение российской стороны провести встречу президента России Владимира Путина с ним в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу.

3 сентября Путин отметил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. При этом глава российского государства заявил, что если украинский президент готов к встрече, то ему необходимо приехать в Москву.

Ранее сообщалось, что Зеленский может приехать в Москву после просьбы Трампа.