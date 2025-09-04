В ЕС начали согласовывать продление персональных антироссийских санкций

Постпреды Евросоюза (ЕС) начали согласовывать продление на шесть месяцев персональных антироссийских санкций. Срок у антироссийские рестрикции истекает 15 сентября, сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, страны ЕС пока не достигли консенсуса в данном вопросе.

29 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ввести вторичные ограничения против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам. Также она пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора» РФ.

До этого агентство Bloomberg писало, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. В публикации говорится, что ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Вторичные санкции, по мнению источников агентства, должны помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры блока.

