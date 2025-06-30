В Казахстане будут судить фигурантов дела о хищении $6 млн через благотворительный фонд

Уголовное дело в отношении экс-главы благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе». — прим. ред.) Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой направлено в суд по делу о хищении свыше 3 млрд тенге (свыше $5,8 млн. — «Газета.Ru»). Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры Казахстана.

«Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по подозрению в хищении порядка $3 млн, которые фонд собирал в помощь пострадавшим от весенних паводков жителям Казахстана. В агентстве финмониторинга сообщали, что деньги она потратила по своему усмотрению.

Кроме того, ее заподозрили в хищении средств на помощь жителям Палестины. Сообщалось, что женщину подозревают в покупке элитной квартиры на средства, собранные для помощи палестинцам. Тогда речь шла о сумме свыше 200 млн тенге ($400 тыс.). Новое жилье она, по информации ведомства, приобрела за $98 тыс.

Помимо этого, на вырученные деньги экс-глава фонда якобы приобрела автомобиль Mercedes за $60 тыс., а также украшения во время поездки в ОАЭ. Позднее следствие установило, что похищенные средства Кайрат переводила на счета своей матери.

Ранее экс-главу омского Красного Креста отправили в колонию за мошенничество.