На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане будут судить фигурантов дела о хищении $6 млн через благотворительный фонд

Суд в Казахстане рассмотрит дело экс-главы фонда и ее матери, похитивших $6 млн
close
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Уголовное дело в отношении экс-главы благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе». — прим. ред.) Перизат Кайрат и ее матери Гани Алашбаевой направлено в суд по делу о хищении свыше 3 млрд тенге (свыше $5,8 млн. — «Газета.Ru»). Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры Казахстана.

«Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше трех миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2024 года Перизат Кайрат задержали по подозрению в хищении порядка $3 млн, которые фонд собирал в помощь пострадавшим от весенних паводков жителям Казахстана. В агентстве финмониторинга сообщали, что деньги она потратила по своему усмотрению.

Кроме того, ее заподозрили в хищении средств на помощь жителям Палестины. Сообщалось, что женщину подозревают в покупке элитной квартиры на средства, собранные для помощи палестинцам. Тогда речь шла о сумме свыше 200 млн тенге ($400 тыс.). Новое жилье она, по информации ведомства, приобрела за $98 тыс.

Помимо этого, на вырученные деньги экс-глава фонда якобы приобрела автомобиль Mercedes за $60 тыс., а также украшения во время поездки в ОАЭ. Позднее следствие установило, что похищенные средства Кайрат переводила на счета своей матери.

Ранее экс-главу омского Красного Креста отправили в колонию за мошенничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами