В Казахстане экс-министру юстиции вынесли приговор за коррупцию

В Казахстане суд приговорил бывшего министра юстиции Марата Бекетаева к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве, хищении в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил представитель Агентства республики по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

По его словам, расследование велось под грифом «секретно», поэтому детали дела не раскрываются.

Бекетаева задержали в октябре 2023 года. По данным следствия, он продвигал интересы аффилированной компании, заключая с ней ежегодные контракты на услуги, которые не имели практической необходимости. Это, по информации антикоррупционного ведомства, привело к крупному ущербу для государства.

Помимо тюремного срока, суд принял решение о конфискации имущества осужденного.

Марат Бекетаев занимал пост министра юстиции с 2016 по 2022 год, а затем работал советником премьер-министра до начала 2023 года.

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