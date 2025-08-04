В Казахстане подтвердили задержание замминистра транспорта

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил задержание заместителя министра транспорта республики Сатжана Аблалиева. Заявление ведомство опубликовано в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о возможной причастности чиновника к получению взятки в размере 78 тыс. за незаконное покровительство.

«Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК», — говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики разглашению не подлежит, добавили в комитете.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

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