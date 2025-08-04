На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане подтвердили задержание замминистра транспорта

Комитет нацбезопасности Казахстана подтвердил задержание замминистра транспорта
true
true
true
close
Министерство транспорта Республики Казахстан

Комитет национальной безопасности Казахстана подтвердил задержание заместителя министра транспорта республики Сатжана Аблалиева. Заявление ведомство опубликовано в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о возможной причастности чиновника к получению взятки в размере 78 тыс. за незаконное покровительство.

«Службой по противодействию коррупции КНБ по подозрению в получении взятки задержан и с санкции суда взят под стражу вице-министр транспорта РК», — говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики разглашению не подлежит, добавили в комитете.

Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года.

В конце июля в Брянской области задержали заместителя губернатора Николая Симоненко. Его подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения – «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превышает 818 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество сына бывшего замгубернатора Брянской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами