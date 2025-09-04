В Минэкономразвития рассказали об ответе России на безвизовый режим КНР

Решение Китая ввести для россиян безвизовый режим на год требует серьезной оценки для ответных шагов. Об этом заявил ТАСС министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Введение Китаем безвизового режима для России требует серьезной оценки со стороны отраслевых ведомств, в том числе с точки зрения ответных шагов», — подчеркнул Решетников.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим для российских граждан. По его словам, пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные загранпаспорта, будет действовать по 14 сентября следующего года.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что шаг со стороны Китая о введении безвизового режима для россиян был неожиданным. Он отметил, что РФ пока не рассматривает принятия зеркального решения об отмене виз для китайцев.

Ранее в Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.