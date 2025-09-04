На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минэкономразвития рассказали об ответе России на безвизовый режим КНР

Решетников: введение КНР безвизового режима для россиян требует серьезной оценки
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Решение Китая ввести для россиян безвизовый режим на год требует серьезной оценки для ответных шагов. Об этом заявил ТАСС министр экономического развития России Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Введение Китаем безвизового режима для России требует серьезной оценки со стороны отраслевых ведомств, в том числе с точки зрения ответных шагов», — подчеркнул Решетников.

До этого официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим для российских граждан. По его словам, пробная безвизовая политика в отношении россиян, имеющих обычные загранпаспорта, будет действовать по 14 сентября следующего года.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что шаг со стороны Китая о введении безвизового режима для россиян был неожиданным. Он отметил, что РФ пока не рассматривает принятия зеркального решения об отмене виз для китайцев.

Ранее в Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.

