Названо время телефонного разговора Трампа с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп созвонится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в 15:00 мск, передает Fox News.

В этот день состоится заседание «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих участие в миротворческой миссии на Украине). Встреча пройдет в формате видеоконференции, участие в ней примет и украинский президент Владимир Зеленский. А главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, «коалиция желающих» намерена и дальше оказывать помощь ВСУ. Политик обратил внимание на то, что военная поддержка Киева скорее входит в список компетенций «коалиции желающих», а не всего ЕС.

На этом фоне представителя министерства обороны ФРГ заявил, что лидеры европейских стран пытаются убедить Трампа присоединиться онлайн к заседанию 4 сентября. На четверг у американского президента намечен и разговор с украинским коллегой.

Ранее Трамп решил, что Путин и Си плетут заговор против США.