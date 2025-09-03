СМИ анонсировали телефонный разговор Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп проведет телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

«Они поговорят завтра», — заявил неназванный американский чиновник.

Незадолго до этого сообщалось, что лидеры европейских стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», пытаются убедить президента США Дональда Трампа присоединиться онлайн к заседанию 4 сентября.

Переговоры пройдут в формате видеоконференции, участие в ней примет в том числе украинский лидер Владимир Зеленский.

31 августа американский лидер в интервью порталу Daily Caller заявил, что саммит лидеров США, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу. Глава Белого дома также вновь исключил отправку на Украину американских военных.

