В России объяснили решение о блокировке заявки Азербайджана на вступление в ШОС

Решение Индии заблокировать заявку Азербайджана на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) было принято заранее, и последние действия президента республики Ильхама Алиева никак не повлияли на это. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в интервью изданию «Ридус».

Он напомнил, что Алиев во время встречи с премьер-министром Пакистана Мианом Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Китае поздравил Исламабад с победой над Индией. При этом, считает эксперт, это не могло повлиять на решение индийской стороны заблокировать заявку Баку, хотя сам Алиев посчитал, что это ничто иное как месть за поддержку южноазиатского государства.

По словам Силаева, личность Алиева никакого отношения к этому не имеет, однако теперь, когда он поздравил Пакистан с победой, у него появилось «красивое объяснение», почему Индия не хочет видеть Азербайджан в ШОС. Ученый считает, что позиция Нью-Дели в отношении Баку является отражением продолжающегося с 1947 года индо-пакистанского конфликта.

Так, Пакистан не желает участия в ШОС дружественной Индии Армении, из-за чего Нью-Дели против участия в организации дружественного Исламабаду Азербайджана, подытожил эксперт.

1 сентября стало известно, что Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в ШОС на правах полноправного члена. Причиной стали союзнические отношениями между Баку и Пакистаном.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

В настоящее время Азербайджан является партнером по диалогу ШОС, но стремится получить статус страны-наблюдателя.

Ранее лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана обсудили трехстороннее сотрудничество.