Выпады канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес президента России Владимира Путина неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, его слова приводятся на официальном сайте диппредставительства.

«Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым», — высказался посол.

3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит Путину, так как российский лидер якобы не собирается завершать конфликт на Украине. В связи с этим немецкий канцлер предложил «экономически истощить» Россию, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, резкое заявление Мерца в адрес Путина и его призыв «истощить» Россию являются «приступом безумия». Французский политик не исключил, что Мерц совместно с другими европейскими лидерами намерен после провокаций отправить военных на Украину.

Заявление канцлера ФРГ также раскритиковал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что после сказанного мнение Мерца вряд ли можно принимать во внимание.

Ранее Захарова словами «истощилка не выросла» ответила на призыв Мерца против РФ.