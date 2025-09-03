Резкое заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости «истощить» Россию является просто приступом безумия. Об этом в соцсети X заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«У немецкого канцлера Мерца… приступ безумия!», — подчеркнул он.

Французский политик не исключил, что Мерц совместно с европейскими лидерами и украинским лидеромм Владимиром Зеленским намерен после провокаций отправить военных на Украину.

3 сентября канцлер Германии в интервью телеканалу ProSiebenSat.1 заявил о необходимости гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». По словам Мерца, у него «нет никаких оснований» верить Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера Германии вряд ли можно принимать во внимание.

