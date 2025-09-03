На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин отказался делать прогнозы о ходе СВО

Путин: боевые действия — сложная и жестокая вещь, прогнозов делать не следует
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции отказался делать какие-либо прогнозы о ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Боевые действия — это сложная и жестокая вещь, поэтому каких-либо прогнозов делать не следует», — ответил глава государства.

На этой же пресс-конференции Владимир Путин высказался о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Российский лидер заявил, что у Зеленского нет кворума для принятия решений. По словам российского лидера, проводить встречи с действующим главой администрации — это «путь в никуда».

При этом Путин добавил, что он никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако эта встреча должна быть хорошо подготовлена, подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна достичь поставленных целей СВО. При этом он подчеркнул, что сделать это возможно и мирным путем.

Ранее Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине.

