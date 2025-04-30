В Кремле заявили, что Россия должна достичь поставленных целей СВО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе своей лекции «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» заявил, что Россия должна достичь поставленных целей СВО. Его слова передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что достижение целей СВО возможно и мирным путем.

«Президент [России Владимир] Путин имеет главную цель — достичь тех целей, которые он ставил, начиная специальную военную операцию. Мы должны обеспечить наши национальные интересы. Является ли предпочтительным достичь этих целей миром? Да», — поделился Песков.

До этого Песков говорил, что память о Второй Мировой войне (1939 — 1945 годы) трансформируется со временем, но она должна быть превыше всего.

По мнению Пескова, в мире нацизм еще «жив», его корни глубоки. Представитель Кремля подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки» нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.