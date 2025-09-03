На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский рассказал о самой эффективной военной операции в истории человечества

Мединский: операция по разгрому Японии была самой эффективной в истории
Кирилл Зыков/РИА Новости

Операция по разгрому Японии проводилась чуть больше недели и была самой эффективной военной операцией в истории человечества. Об этом в честь 80-летней годовщины победы над милитаристской Японией в Telegram-канале написал помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«По соотношению «сроки — время — потери — эффективность» это была самая эффективная военная операция в истории человечества», — заявил он.

По словам Мединского, Красная армия на тот момент представляла собой «неумолимую машину победы», которую было невозможно остановить.

В своем посте он также привел отрывок из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года. Тогда советский руководитель сказал, что представители «старого поколения» ждали этой победы над Японией 40 лет.

3 сентября президент России Владимир Путин стал гостем на военном параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Парад начался с движения парадных расчетов трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, также прозвучал гимн Китая и был поднят национальный флаг.

Ранее Си Цзиньпин и Путин поговорили о бессмертии.

