Мединский вспомнил о Сталине, говоря о победе России

Мединский: Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить
Кирилл Зыков/РИА Новости

Россия умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, говоря в своем Telegram-канале о 80-летии Победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны.

«Наша страна умеет ждать, работать и накапливать силы, чтобы победить», — написал Мединский.

В своем посте он также привел отрывок из обращения Иосифа Сталина 3 сентября 1945 года. Тогда советский руководитель сказал, что представители «старого поколения» ждали этой победы над Японией 40 лет. «И вот этот день наступил», — отметил вождь.

Мединский напомнил, что вся операция по разгрому Японии длилась чуть больше недели. Он назвал эту военную операцию «самой эффективной в истории человечества» по соотношению «сроки — время — потери».

«Красная Армия образца 1945 года представляла из себя неумолимую машину Победы, которую невозможно было остановить», — сказал помощник российского лидера.

3 сентября президент России Владимир Путин стал одним из главных гостей на военном параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Парад на площади Тяньаньмэнь начался с движения парадных расчетов из трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, также прозвучал гимн Китая и был поднят национальный флаг. Всего в параде приняли участие более 10 тысяч военных армии КНР.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне.

