Китайский дипломат ответил на слова Трампа о том, что Китай нуждается в США

В посольстве КНР призвали США к взаимовыгодным и уважительным отношениям
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Китай призывает США к взаимовыгодным и уважительным отношениям. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй на фоне слов американского президента Дональда Трампа о том, что Пекину Вашингтон нужнее.

«Наша позиция последовательная и постоянная. Хочу подчеркнуть, что суть экономических и торговых отношения Китая и США — взаимная выгода», — сказал дипломат.

Лю Пэнъюй выразил надежду на то, что США и Китай будут сотрудничать на основе равенства, уважения и взаимной выгоды.

До этого Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад, прошедший 3 сентября в Китае с участием лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Глава Белого дома подчеркнул, что у него прекрасные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом Трамп выразил мнение, что Китай нуждается в отношениях с США «гораздо сильнее, чем мы — с ними».

Во время проведения парада в Китае Трамп также опубликовал в Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Он попросил его передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, а также заявил, что они якобы «готовят заговор против США».

Ранее Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем.

