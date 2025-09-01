Стало известно, чем будут кормить Ким Чен Ына в его бронепоезде на пути в Китай

BBC: Ким Чен Ын выехал в Пекин на бронепоезде, где ему подают лобстеров и вина

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Китай на бронепоезде, в вагоне-ресторане которого подают лобстеров и французские вина, для участия в военном параде в честь Дня Победы. Об этом сообщило издание BBC.

«В понедельник вечером Ким покинул северокорейскую столицу на своем бронепоезде, в котором, как сообщается, есть вагон-ресторан, где подают изысканные французские вина и блюда, например, свежие лобстеры», — говорится в материале.

До этого «Рёнхап» писал о том, что глава Северной Кореи примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

По мнению журналистов, присутствие Ким Чен Ына на параде станет основой для возможной трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Ожидается, что специальный поезд будет двигаться медленно из-за усиленной охраны и доставит лидера КНДР до Пекина за 20 — 24 часа. Его прибытие запланировано на вторник, 2 сентября.

Ранее Bloomberg узнал о росте экономики КНДР благодаря России и Китаю.